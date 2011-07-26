Справу головного архітектора Ялти передано до суду

Крим. 26 липня. УНІАН. Прокуратура Криму передала до Апеляційного суду АРК кримінальну справу проти колишнього начальника управління містобудування, архітектури і регіонального розвитку Ялтинської міської ради Володимира Приступи, обвинувачуваного в незаконному виділенні 9 ділянок загальною площею майже 2 га землі, зокрема на території Ялтинського гірсько-лісового заповідника і санаторію «Ай-Петрі».

Як повідомила прес-служба прокуратури, збитки, заподіяні державі, становлять майже 9 млн. грн.

За підсумками розслідування екс-архітектору пред`явлено звинувачення в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем і посадова підробка, які спричинили тяжкі наслідки).

Як повідомляв УНІАН, раніше прокуратура Криму направила до суду справу стосовно В.Приступи за фактом зловживання службовим становищем і посадової фальсифікації при узгодженні відведення 3 га землі в районі «Поляни казок», чим заподіяно майже 10 млн. грн. збитків.