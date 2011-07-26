Луганчанам збували алкоголь, який виготовляли в гаражі

Луганськ. 26 липня. УНІАН. У Луганську, на території гаражного кооперативу, викрили підпільний цех з виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, яка збувалася на території міста.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області слідчим відділом Луганського міськуправління внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) відносно жителя міста Луганська.

Він на території гаражного кооперативу організував підпільний цех з виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, яку реалізовував на території вказаного міста. У правопорушника вилучено 550 літрів спирту та 720 літрів контрафактної горілки на загальну суму понад 50 тисяч гривень.



