У МВС презентовано новий проект Єврокомісії

Київ. 26 липня. УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ України відбулася робоча зустріч представників відомства з незалежними експертами Єврокомісії з питань безпеки, правосуддя та правоохоронної діяльності, які є учасниками проекту «Поліція країн ЄС та країн-партнерів».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, основні риси, програму та цілі проекту українським правоохоронцям представили незалежні експерти з питань безпеки, правосуддя та правоохоронної діяльності проекту Луї Блондау та Олександр Бондарев.

Як зазначається у повідомленні, проект спрямований на зміцнення безпеки країн-членів Європейського Союзу та країн-партнерів (України, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія та Азербайджан) шляхом підвищення взаємодії та співробітництва між правоохоронними органами у сфері боротьби з прикордонною і транснаціональною злочинністю. Спільна робота буде організована за такими пріоритетними напрямками, як боротьба з організованою злочинністю та корупцією, тероризмом, відмиванням грошей, здобутих злочинним шляхом, торгівлею людьми, сексуальною експлуатацією дітей та дитячою порнографією, наркозлочинами.

Для досягнення цілей проекту Європейською Комісією розглядається можливість їх реалізації завдяки проведенню семінарів, спеціалізованих тренінгів, ознайомлювальних поїздок, розробки інтернет-форуму, доступного для всіх зацікавлених сторін проекту, та інших заходів.

Практична реалізація проекту запланована на початок 2012 року.