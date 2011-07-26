На Прикарпатті у продуктовому магазині покупець вбив продавця

Івано-Франківськ. 26 липня. УНІАН. На Прикарпатті у магазині покупець забив до смерті продавця.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, у Верховинському районі взяли під варту 29-річного жителя села Замагора, який підозрюється у вбивстві односельця.

Інцидент між чоловіками стався у продуктовому магазині, куди підозрюваний зайшов придбати спиртні напої.

45-річний продавець відмовився продати горілку у борг. Через це між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Покупець схопив стілець і декілька разів вдарив по голові продавця. У бійку втрутилися люди, які з вулиці почули крики з магазину.

Потерпілий від завданих тілесних ушкоджень помер на місці події.

За словами заступника начальника Верховинського райвідділу міліції Ігоря МАРТИЩУКА, проти жителя села Замагора порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – навмисне вбивство.

Раніше цей чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за заподіяння людині середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Він перебуває на обліку як психічно хворий.