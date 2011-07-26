ВРЮ перевірить результати іспитів кандидатів на посади суддів

Київ. 26 липня. УНІАН. Вища рада юстиції перевірить результати іспитів кандидатів на посади суддів.

Про це в інтерв’ю ”Українській правді” повідомила заступник голови Вищої ради юстиції України Лідія ІЗОВІТОВА.

Вона підтвердила, що на сьогодні ВРЮ отримала вісім скарг, і у зв’язку з цим ухвалено рішення витребувати з Вищої кваліфікаційної комісії судів України матеріали про встановлення результатів кваліфікаційного іспиту.

За даними, які надала заступник голови Вищої ради юстиції, рішення кваліфікаційної комісії оскаржили, зокрема, кандидати з Миколаєва, Рівного та Хмельницького. Вони вказують на необ’єктивність оцінювання їхніх письмових робіт, а також на недоліки формування тестових запитань, які містили не одну, а більше правильних відповідей.

Скарги на рішення ВККСУ подаються в порядку ст. 29-2 Закону України ”Про вищу раду юстиції”.

Відтак створено робочу групу у складі членів ВРЮ для вивчення проблемних питань, пов’язаних з порядком добору кандидатів на посади суддів.

ВККСУ визначила рейтинг 687 кандидатів на посаду судді вперше, які згідно з рішенням ВККСУ від 29 червня 2011 року склали кваліфікаційний іспит.

За даними ВККСУ, до добору на посаду судді вперше було допущено 3430 осіб для заміщення 686 вакантних посад суддів в Україні. Серед кандидатів, які потрапили до рейтингового списку, є діти суддів вищих судів України, членів ВККСУ, народних депутатів України.

Кваліфікаційний іспит проводився на безоплатній основі в приміщеннях Національного університету ”Одеська юридична академія”, президентом якої є народний депутат Сергій КІВАЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2011 року в ефірі «5-го каналу» заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир СТРЕТОВИЧ публічно звинуватив Вищу кваліфікаційну комісію суддів України у корупції. При цьому народний депутат посилався на анонімного співрозмовника, який начебто брав участь у доборі кандидатів на посаду судді вперше і який засвідчив те, що за допуск до кваліфікаційного іспиту на посаду судді потрібно було заплатити 100 тисяч доларів.

У ВККСУ спростували заяву В.СТРЕТОВИЧА.