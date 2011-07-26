МВС хоче від ВРУ правової оцінки дій нардепів у Печерському суді

Київ. 26 липня. УНІАН. Керівництво МВС звертається до Верховної Ради України з проханням дати правову оцінку діям народних депутатів у Печерському суді Києва під час розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко.

Про це йдеться у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, 26 липня у Печерському суді під час розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В. відбулася сутичка між міліцією та народними депутатами.

«Упродовж судового розгляду присутні народні обранці не зважали на численні зауваження судді і продовжували порушувати громадський порядок. Відтак, суддею було прийняте рішення про їх видалення із зали суду. Оскільки порушники порядку не реагували на вимоги судді, тож виконання даного рішення було покладено на працівників спеціального батальйону судової міліції «Грифон», в обов’язки яких входить саме забезпечення охорони громадського порядку у судових інстанціях», - інформує УЗГ.



Під час виконання рішення суду, правоохоронці запропонували вийти народним обранцям самовільно, коли ж останні відмовилися, міліціонери почали їх відтісняти, не застосовуючи при цьому заходів фізичного впливу, хоча мали на те законні підстави.

Після опору, який вчинили народні депутати, декілька працівників міліції з численними ушкодженнями потрапили до лікарні. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. З висновками її роботи громадськість буде повідомлено додатково, - інформує Управління зв’язків з громадськістю.



У повідомленні наголошується на тому, що заходи реагування працівників міліції на протиправні дії не обмежували депутатської недоторканості, оскільки вживалися за рішенням головуючого судді відповідно до норм чинного законодавства.

«З огляду на ситуацію, що склалася, керівництво МВС планує звертатися до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України з метою надання правової оцінки на предмет дотримання дисципліни та норм депутатської етики у залі судового засідання», - йдеться у повідомленні УЗГ МВС України.





