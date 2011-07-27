За хабарництво затримали голову Блищанської сільради Тернопільщини

Тернопільська область. 27 липня. УНІАН. На Тернопільщині правоохоронці затримали «на гарячому», під час отримання хабара, голову сільської ради села Блищанка Заліщицького району.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області, прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно Блищанського сільського голови Заліщицького району.

Він вимагав 110 тисяч гривень хабара від приватного підприємця за укладання договору оренди на озеро та гідротехнічні споруди, розташовані на території Блищанської сільради.

Посадовця затримано під час отримання частини хабара в сумі 60 тисяч гривень.