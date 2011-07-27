На Буковині підприємець замовив вбивство свого компаньйона

Київ. 27 липня. УНІАН. Шевченківський районний суд Чернівців оголосив обвинувальний вирок громадянину України, який з корисливих мотивів замовив вбивство свого колишнього партнера по бізнесу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За їх даними, наприкінці минулого року співробітники СБУ в Чернівецькій та Одеській областях здійснили успішну спецоперацію, в результаті якої запобігли скоєнню особливо тяжкого злочину, викрили та затримали організатора замовного вбивства.

Встановлено, що двоє мешканців Чернівців – підприємці, які в минулому мали спільний бізнес, розійшлися в поглядах на ведення справ та не дійшли згоди щодо декількох сотень тисяч гривень. З цієї причини вони тривалий час перебували у неприязних стосунках. Як наслідок конфлікту, в листопаді 2010 року один з колишніх компаньйонів вирішив розв’язати суперечку в найрадикальніший спосіб – замовити вбивство свого опонента.

Чоловік ретельно спланував злочин і був упевнений в своїй безкарності. Він знайшов кілера в Одеській області, забезпечив його матеріальну та інформаційну підготовку. Саме вбивство зловмисник оцінив у 10 тис. дол, чотири тисячі з яких заплатив виконавцю авансом.

У ході спецоперації співробітники СБУ спрацювали на випередження, здійснивши інсценування виконання вбивства, та затримали ініціатора злочину одразу після передачі ним основної суми грошей.

Суд першої інстанції визнав 54-річного чернівчанина винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (особа, яка організувала або керувала вчиненням злочину), ч.2 ст.15 (замах на вчинення злочину, який є закінченим, але злочин не було закінчено) і п.п. 6 та 11 ч.2 ст.115 (умисне вбивство з корисливих мотивів вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.

Злочинця засуджено на 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.