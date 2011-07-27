У Сімферополі знайшли «Ауді» зниклого депутата міськради

Сімферополь. 27 липня. УНІАН. Житель Сімферополя знайшов автомобіль безвісти зниклого більше двох тижнів тому депутата Сімферопольської міської ради Романа ДАНЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МВС України.

Машина «Ауді А6» знайдена 26 липня на подвір’ї будинку №45 по вулиці Балаклавській.

«Автомобіль виявив небайдужий до чужої долі житель району. Інформацію про розшук безвісти зниклого чоловіка він побачив у засобах масової інформації, запам`ятав марку, державний номер автомобіля і коли побачив його у дворі, відразу ж повідомив у міліцію», - йдеться в прес-релізі.

Працівники сімферопольської міліції проводять поквартирний обхід, сподіваючись одержати інформацію про місце перебування Р.ДАНЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, депутат, який займався приватним візництвом, зник 11 липня, виїхавши на «Ауді А6» з вулиці Гоголя в Сімферополі.

14 липня міліція оголосила його в розшук.