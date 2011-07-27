У Сімферополі знайшли «Ауді» зниклого депутата міськради
Доля депутата невідома
Сімферополь. 27 липня. УНІАН. Житель Сімферополя знайшов автомобіль безвісти зниклого більше двох тижнів тому депутата Сімферопольської міської ради Романа ДАНЧЕНКА.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МВС України.
Машина «Ауді А6» знайдена 26 липня на подвір’ї будинку №45 по вулиці Балаклавській.
«Автомобіль виявив небайдужий до чужої долі житель району. Інформацію про розшук безвісти зниклого чоловіка він побачив у засобах масової інформації, запам`ятав марку, державний номер автомобіля і коли побачив його у дворі, відразу ж повідомив у міліцію», - йдеться в прес-релізі.
Працівники сімферопольської міліції проводять поквартирний обхід, сподіваючись одержати інформацію про місце перебування Р.ДАНЧЕНКА.
Як повідомляв УНІАН, депутат, який займався приватним візництвом, зник 11 липня, виїхавши на «Ауді А6» з вулиці Гоголя в Сімферополі.
14 липня міліція оголосила його в розшук.