Шахрай, видаючи себе за губернатора Львівщини, просить гроші

Львівська область. 27 липня. УНІАН. До львівських правоохоронців із заявою про шахрайство звернулася заступник директора одного з науково-виробничих підприємств області.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, посадовець підприємства повідомила, що «2 травня цього року, невідома особа зателефонувала на підприємство, представилась губернатором Львівської області та попросила переслати гроші в сумі 3000 гривень на рахунок благодійного фонду «С».

Як вказала заявниця, на вказаний співрозмовником рахунок, підприємством було перераховано гроші в сумі 1000 гривень.

Незабаром на підприємстві зрозуміли, що стали жертвою шахрайства і звернулися до правоохоронців.

Проводиться розслідування. Особу шахрая встановлюють.