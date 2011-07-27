Студент з Тернополя вижив після ураження блискавкою

19:12, 27 липня 2011
Кримінал
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Юнака госпіталізовано в лікарню

Львівська область. 27 липня. УНІАН. На Львівщині від ураження блискавкою постраждав 21-річний студент 5-го курсу Тернопільського політехнічного університету.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, нещасний випадок стався увечері 26 липня  під час грози в с. Лисків Жидачівського району Львівщини.

За інформацією джерела, наданою медичною допомогою стан юнака стабілізовано. Потерпілого госпіталізовано в реанімаційне відділення Жидачівської районної лікарні,  йому діагностовано електротравму, опік шкіри навколо шиї та грудної клітки.

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