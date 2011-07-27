До України приїхали спецназівці з «Рисі» та «Зубру» МВС Росії

Київ. 27 липня. УНІАН. До України, на запрошення керівництва МВС, прибула делегація МВС Російської Федерації.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, гості ознайомилися зі зразками зброї, що виготовляються на українському заводі «ФОРТ».

«У подальшому за результатами візиту може вирішуватися питання щодо придбання вітчизняного озброєння для оснащення російських підрозділів спеціального призначення», - наголошується у повідомленні УЗГ.



До складу делегації сусідньої країни увійшли співробітники оперативних підрозділів та підрозділів спеціального призначення МВС РФ «РИСЬ» та «ЗУБР».

Українські зброярі продемонстрували гостям «лінійку» з майже півтора десятка сучасних зразків озброєння різноманітного призначення – від патрулювання на вулицях населених пунктів до проведення спеціальних операцій зі штурмом будівель.

Діапазон видів зброї за призначенням теж вражає: від мініатюрного пістолета «останньої надії» до кулемета, снайперської гвинтівки та помпового карабіну, боєприпаси якого можуть зупинити навіть транспортний засіб.

Російські колеги разом з бійцями спецпідрозділу ГУБОЗ МВС України «Сокіл» випробували зброю в умовах полігону. Стрільби проходили в кілька етапів – від ведення вогню з пістолета по мішенях на невеликій відстані і до стрільби зі снайперської гвинтівки по цілях на відстані кількох сотень метрів, - інформує УЗГ МВС України.