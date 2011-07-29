На Херсонщині двоє осіб потрапили до реанімації після укусів павуків
З початку літа постраждало 20 осіб
Херсон. 29 липня. УНІАН. У Херсонській області ще двоє осіб потрапили до реанімації після укусів отруйних павуків.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області.
Зокрема, до Білозерської районної лікарні госпіталізовано 54-річного жителя селища Станіслав з діагнозом «укус павука». Постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні в стані середнього ступеню тяжкості.
Також до Генічеської районної лікарні потрапив з аналогічним діагнозом 29-річний чоловік, який відпочивав в одному з пансіонатів на Арабатській Стрілці (Генічеський район). Чоловік перебуває в реанімації у стабільно тяжкому стані.
Загалом, за даними УМНС, в регіоні з початку літнього періоду від нападів отруйних павуків і комах постраждали вже 20 осіб.