На Херсонщині двоє осіб потрапили до реанімації після укусів павуків

Херсон. 29 липня. УНІАН. У Херсонській області ще двоє осіб потрапили до реанімації після укусів отруйних павуків.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області.

Зокрема, до Білозерської районної лікарні госпіталізовано 54-річного жителя селища Станіслав з діагнозом «укус павука». Постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні в стані середнього ступеню тяжкості.

Також до Генічеської районної лікарні потрапив з аналогічним діагнозом 29-річний чоловік, який відпочивав в одному з пансіонатів на Арабатській Стрілці (Генічеський район). Чоловік перебуває в реанімації у стабільно тяжкому стані.

Загалом, за даними УМНС, в регіоні з початку літнього періоду від нападів отруйних павуків і комах постраждали вже 20 осіб.