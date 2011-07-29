Нацбанк попереджає про збільшення фальшивих євро в Україні

Київ. 29 липня. УНІАН. Національний банк України попередив про те, що у країні почастішали випадки вилучення банками із обігу фальшивих банкнот 2002 роки випуску номіналом 500 євро. Про це говориться в листі регулятора банкам.

Серед основних ознак підробки в листі називаються: імітація захисної стрічки друком; імітація рельєфності елементів друку тисненням.

Банкноти мають реквізит R 002А3, серійні номери починаються на Х 026772.

"Для гарантованого виявлення цих підробок під час прийняття і ручної обробки готівки рекомендуємо використати детектори з візуалізацією ультрафіолетового і інфрачервоного захисту", - говориться в листі НБУ.

Нагадаємо, кількість вилучених із обігу в 2010 році фальшивих банкнот євро скоротилася до 751 тис. Це майже на 13% менше, ніж роком раніше. Найчастіше в 2010-му підробляли банкноти в 50 євро (43,5% вилучених фальшивок) і 20 євро (38,0%), найрідше - 5 євро (0,5%).

Нагадаємо, у 2010 році в Україні було виявлено в 11 разів менше підроблених банкнот гривень, ніж євро - у Євросоюзі.

Торік на 1 млн штук гривневих банкнот доводилося 5 підроблених, тоді як в 2009 році цей показник становив 5,5 штуки.

Більше половини вилучених з обігу підроблених банкнот гривні в 2009-2010 роках припадало на купюри номіналом 200 гривень старого зразка 2001 року випуску.

ТСН