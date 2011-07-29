У Миколаєві викрито будинок розпусти

Миколаїв. 29 липня. УНІАН. Працівники групи по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Миколаївського міського управління міліції затримали місцеву мешканку, що втягнула в заняття проституцією молодих дівчат.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як з'ясувалася, 25-річна жінка орендувала квартиру в Ленінському районі м. Миколаєва, а майбутніми секс-рабинями стали дівчата з малозабезпечених та неблагополучних родин.

Щоб залучити клієнтів, жінка розмістила в місцевих газетах та соціальній мережі - Інтернет оголошення "Гарна дівчина познайомиться із заможним чоловіком для серйозних відносин". Незабаром секс - бізнес налагодився і став приносити прибуток. В "борделі" працювало кілька дівчат віком від 18 - до 30 років.

Щодня послугами «жриць кохання» користувалися від 10 до 15 мешканців та гостей міста. Повії отримували 50% від виторгу, інші п'ятдесят - сутенер залишала собі. Отримані кошти дівчина переводила на депозитні рахунки.

Зібравши достатньо доказів стосовно злочинної діяльності сутенера, співробітниками міліції одночасно були проведені санкціоновані обшуки квартири - "борделя" та за місцем проживання сутенера. В ході обшуків були виявлені предмети інтимного характеру, гроші, отримані від клієнтів, а також документи, що підтверджують її причетність до скоєння даного злочину.

Стосовно затриманих повій складено адміністративні протоколи, а от власниця "борделю" понесе кримінальну відповідальність.

Слідчим відділом ММУ УМВС України в Миколаївській області вирішується питання про порушення кримінальних справ за ч. 2 ст. 302 «Створення або утримання місць розпусти і звідництво» КК України, санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той же строк та ч.2 ст. 303 КК України – «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Дівчина затримана в порядку ст. 115 КПК України і на даний момент перебуває в ізоляторі тимчасового тримання ММУ УМВС України в Миколаївській області.