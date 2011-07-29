В Україні під амністію потрапляють майже 13 тис. осіб

Київ. 29 липня. УНІАН. Під дію Закону України «Про амністію у 2011 році» підпадають 12 тис. 904 особи.

Як повідомили УНІАН у відділі у зв’язках зі ЗМІ Державної пенітенціарної служби України, про це йшлося на нараді у відомстві, що була проведе для координації роботи з якісної реалізації відповідного закону про амністію.

Зокрема, із загального числа засуджених, які мають бути звільнені за амністією у 2011 році, 2 тис. 772 особи відбувають покарання у виправних колоніях, 85 осіб – у виховних колоніях, 744 - у виправних центрах, 179 – слідчих ізоляторах.

З числа осіб, які стоять на обліку у кримінально-виконавчій інспекції, під дію закону за формальними ознаками підпадають 9 тис. 124 особи, які засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі.

В тому числі, від покарання буде звільнено найбільш соціально незахищених засуджених, зокрема, 242 особи, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми, 1 вагітна жінка, 117 осіб, яких на день набрання чинності цим законом в установленому порядку визнано інвалідами першої, другої чи третьої групи, а також хворих на активну форму туберкульозу, онкологічні захворювання, СНІД та інші тяжкі хвороби, що перешкоджають відбуванню покарання, 20 осіб, які на день набрання чинності цим законом досягли, відповідно, 60-річного та 55-річного віку.

Реалізація Закону України «Про амністію у 2011 році» покладена на органи та установи Державної пенітенціарної служби України та полягає у своєчасній та якісній підготовці та направленні до суду матеріалів щодо можливості застосування до засуджених амністії.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 8 липня ухвалила закон про амністію в 2011 році. Президент України Віктор Янукович підписав його 25 липня.

Закон передбачає звільнення від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України.

Закон України «Про амністію в 2011 році» має бути реалізований у тримісячний термін.