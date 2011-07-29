Мера селища Сімеїз затримано на хабарі

Сімферополь. 29 липня. УНІАН. Співробітники правоохоронних органів затримали мера південнобережного селища Сімеїз і депутата Симєїзської селищної ради за підозрою в отриманні 400 тис. грн. хабара за вирішення земельного питання.

Про це УНІАН повідомило джерело в кримській міліції.

«Посадовців затримано при одержанні 400 тис. грн., які вони вимагали від громадянина за певні дії у сфері земельних відносин», - сказав співробітник МВС.

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею 368 Кримінального кодексу - «отримання хабара».

Інші подробиці поки не повідомляються.