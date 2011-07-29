Суд залишив Волгу під вартою

Київ. 29 липня. УНІАН. Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів колишнього голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василя Волги на рішення Печерського райсуду про звільнення його з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення Апеляційний суд Києва ухвалив сьогодні на своєму засіданні.

Рішення було ухвалене за відсутності В.Волги та його адвоката.

Як повідомив журналістам керівник прес-служби партії «Союз лівих сил», яку очолює В.ВОЛГА, на сьогодні у слідчому ізоляторі були заплановані слідчі дії за участі затриманого, у зв’язку з чим адвокат перебуває разом з ним.

Сторона захисту заздалегідь просила апеляційний суд перенести засідання на інший день, однак це прохання не було задоволене.

Як повідомляв УНІАН, В.Волга очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила щодо В.Волги кримінальну справу за статтею 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, що обіймають відповідальні пости, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід В.ВОЛЗІ у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент України Віктор Янукович звільнив В.Волгу з посади голови Держфінпослуг.