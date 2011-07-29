На Кіровоградщині новий керівник міліції

Кіровоград. 29 липня. УНІАН. Новим начальником Управління Міністерства внутрішніх справ у Кіровоградській області призначено донеччанина Костянтина Пожидаєва.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, сьогодні нового керівника представив особовому складу управління виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ України Сергій Попков.

Він зачитав відповідний наказ і повідомив, що колишній керівник УМВС в Кіровоградській області Віктор Пащенко працюватиме в центральному апараті МВС.

Полковник міліції К.Пожидаєв до призначення начальником УМВС в Кіровоградській області з 2007 року працював на посаді начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС у Донецькій області.

К.Пожидаєв народився у Донецьку, закінчив Донецький політехнічний інститут, працював на шахті гірничим інженером. В міліції почав працювати у 1993 році з посади помічника оперуповноваженого управління карного розшуку. У 2005 році звільнявся з органів внутрішніх справ за власним бажанням, а в 2006 році повернувся.