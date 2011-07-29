На Чернігівщині згоріло 28 га зернових

Чернігів. 29 липня. УНІАН. У Чернігівській області згоріли 28 га зернових. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА.

За даними управління, у с. Макіївка Варвинського району на території фермерського господарства ”Родинне 2011” сталася пожежа на зерновому полі. Вогнем знищено жито на площі 28 га. Пожежу ліквідовано упродовж години силами пожежної частини з смт. Варва.

За цим фактом проводиться перевірка на предмет можливого підпалу. Але кримінальна справа поки не порушена.