На Луганщині порушено справу проти посадовця шахти ім. С.Кірова

Луганська область. 1 серпня. УНІАН. На Луганщині порушено кримінальну справу відносно голови ліквідаційної комісії відкритого акціонерного товариства “Шахта ім. С.М. Кірова”, який вимагав хабар від жителя міста Луганська за сприяння йому в придбанні будівлі палацу культури ВАТ «Шахта ім. С.М.Кірова».

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ УМВС України в Луганській області, прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України (підкуп особи, яка надає публічні послуги) відносно голови ліквідаційної комісії відкритого акціонерного товариства “Шахта ім. С.М. Кірова”.

Він вимагав та отримав 50 тис. грн. хабара від жителя міста Луганська за сприяння йому в придбанні будівлі Палацу культури зазначеного товариства.

Фігуранта затримано.