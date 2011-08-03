Кримського депутата затримали за хабарництво

Крим. 2 серпня. УНІАН. Кримські оперативники затримали депутата однієї з селищних рад Південного берега Криму та голову цієї ж селищної ради за хабарництво.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, депутат однієї з селищних рад Південного берега Криму, за попередньою змовою з головою цієї ж селищної ради вимагали хабар в сумі сто тисяч доларів США від директорів приватних підприємств «за відмову від позовних вимог у суді, рішення питання про скасування прокурорського протесту і затвердження проектів відведення земельних ділянок».

Як зазначається у повідомленні, 28 липня працівниками Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління вони були затримані на місці злочину при отриманні частини хабара в сумі 400 тисяч гривень.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.368 «Одержання хабара» Кримінального кодексу України.

Голова та депутат селищної ради затримані в порядку ст. 115 КПК України.

Проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення інших фактів протиправної діяльності з їхнього боку.



