У Чернігові в дорожній аварії загинув співробітник ДАІ
Троє пасажирів госпіталізовано
Чернігів. 3 серпня. УНІАН. У Чернігові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув співробітник обласного Управління ДАІ, троє пасажирів госпіталізовано.
Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків УМВС в області.
За інформацією співробітника сектору, ДТП сталося сьогодні вранці у центрі Чернігова. Водій автомобіля ”Audi” внаслідок розриву колеса виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем ”Reno”.
У результаті зіткнення водій автомобіля ”Audi”, 1977 року народження, загинув на місці, троє пасажирів отримала тілесні ушкодження.
Одна із двох жінок, які перебували в автомобілі, знаходиться у реанімації.
”За даним фактом проводиться перевірка. Швидкість автомобіля встановлюється, призначена експертиза”, - сказав представник УМВС в області.
На час аварії працівник ДАІ не перебував на службі.