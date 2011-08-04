Івано-Франківськ. 4 серпня. УНІАН. На Прикарпатті сільська листоноша присвоювала чужі аліменти.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, правоохоронці виявили 33-річну сільську листоношу в Городенківському районі, яка щонайменше двічі присвоїла гроші, що призначалися на потреби дитини, котра виховується без батька.

Здійснюючи перевірку за заявою однієї з мешканок Городенківського району, співробітники райвідділу міліції встановили справжні причини того, чому у 2010 році заявниця двічі не отримувала належні їй кошти – аліменти на дитину від колишнього чоловіка. Понад 2 тис. грн. не дійшли до адресату через те, що жінка-листоноша підробляла підписи односельчанки у відомості про отримання коштів, а гроші забирала собі.

Як повідомив керівник слідчого підрозділу Городенківського райвідділу міліції Роман ВАСИЛИК, щодо колишньої листоноші порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 статті 191 Кримінального кодексу України («Привласнення чужого майна») і ч.2 статті 358 Кримінального кодексу України («Підроблення документів, вчинені повторно»).