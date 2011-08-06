Янукович перетасував начальників регіональних СБУ

Київ. 6 серпня. УНІАН. Президент Віктор Янукович звільнив начальників Управлінь СБУ в Донецькій, Миколаївській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Черкаській областях та у м. Севастополі. Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті Президента.

Зокрема, президент звільнив Миколу Боброва з посади начальника Управління СБУ в Донецькій області, Олександра Іванова з посади начальника Управління СБУ в Миколаївській області, Валерія Коваля з посади начальника Управління СБУ у Хмельницькій області, Михайла Курника з посади начальника Управління СБУ в Івано-Франківській області, Вадима Плетньова з посади начальника Управління СБУ в Черкаській області, Олександра Якименка з посади начальника Управління СБУ у м. Севастополі.

Згідно з іншими указами, Янукович призначив Боброва начальником Управління СБУ в Миколаївській області, Володимира Воропая начальником Управління СБУ у м. Севастополі, Геннадія Грищенка начальником Управління СБУ в Івано-Франківській області, Володимира Криленка начальником Управління СБУ в Черкаській області, Володимира П`яту начальником Управління СБУ у Хмельницькій області, Олександра Якименка начальником Управління СБУ в Донецькій області.

«Тиждень»