В Одесі на хабарі попалася посадовець технічного коледжу

Одеса. 8 серпня. УНІАН. Одеські правоохоронці затримали «на гарячому», під час отримання хабара, заступника голови приймальної комісії Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області, прокуратурою Малиновського району міста Одеси порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно заступника голови приймальної комісії Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій.

Вона вимагала та отримала 600 доларів США хабара від жителя Одеси за сприяння йому в здачі вступних іспитів й зарахування до вказаного навчального закладу.

Хабарницю затримано.

