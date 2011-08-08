У Києві продавали сир «Сулугуні» з молока хворих корів?

Київ. 8 серпня. УНІАН. На Чернігівщиі працівники відділу ветеринарної міліції спільно з податківцями,в одному з районів області викрили дільність підпільного міні-цеху з виготовлення сиру «Сулугуні», який згодом збувався у Києві.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у липні працівники відділу ветеринарної міліції спільно з працівниками відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернігівській області, дільничними інспекторами та податковою міліцією провели перевірку ринків, супермаркетів, об'єктів торгівлі тваринницькою продукцією, складів, баз, дитячих оздоровчих закладів та ветеринарних аптек щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм зберігання та реалізації продовольчої продукції.

Як зазначається у повідомленні, під час рейду працівники відділу ветеринарної міліції, спільно з податківцями в одному з районів області викрили діяльність підпільного міні-цеху з виготовлення сиру «Сулугуні».

«Іноземець скуповував у населення молоко та в побутовому приміщенні свого господарства, в антисанітарних умовах виготовляв сир, який успішно реалізовував у столиці. При цьому жодних документів, які б підтверджували якість та безпечність молочної сировини, з якої виготовлявся продукт, надано не було. Відсутня інформація про дослідження тварин на приховані форми маститів. Також існує ймовірність, що до переробки приймалось молоко від корів, хворих на лейкоз», - інформує УЗГ.

За даними правоохоронців, для приготування сиру, використовувався ферментний препарат «пепсин» іноземного виробництва, на який були відсутні документи щодо реєстрації його в Україні.

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю, щодо бізнесмена-підпільника складено протокол про адміністративне правопорушення за ознаками ст. 107 КУпАП, «порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог», що передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Було вилучено з обігу 30 кілограмів сиру-напівфабрикату та 30 кг коагульованої маси.

