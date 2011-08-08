Київ. 8 серпня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО скаржиться на одну зі своїх сусідок по камері, яка курить, в Лук’янівському СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам біля Печерського районного суду Києва повідомив її чоловік Олександр ТИМОШЕНКО.

Він розповів, що разом з Ю.ТИМОШЕНКО в камері перебувають ще дві жінки, одна з яких курить.

«У неї дві жінки. Правда, одна курить», - сказав О.ТИМОШЕНКО.

«Зараз ми вживаємо заходів. Вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) дуже болюче на це (тютюновий дим – УНІАН) реагує», - сказав О.ТИМОШЕНКО.

Він також нагадав, що у п`ятницю Ю.ТИМОШЕНКО передали в камеру невеликий телевізор, а також їй передають продукти харчування.

О.ТИМОШЕНКО повідомив, що до Києва приїхала мати Ю.ТИМОШЕНКО, щоб її підтримати.