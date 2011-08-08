До Київського СІЗО та Печерського суду прийдуть судові виконавці

Київ. 8 серпня. УНІАН. Сьогодні судові виконавці прийдуть до будівлі Київського слідчого ізолятора та Печерського районного суду, щоб зачитати учасникам акцій на підтримку екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО рішення суду, яким заборонено встановлення наметів і проведення несанкціонованих заходів.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.

При цьому у Главку зауважили, що правоохоронці забезпечуватимуть виконання судового рішення та дотримання правопорядку.

«Міліція забезпечуватиме охорону громадського порядку», - сказали в міліції, зазначивши, що правоохоронці реагуватимуть в разі, якщо буде порушуватися правопорядок.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 7 серпня Окружний адмінсуд Києва прийняв рішення про заборону масових акцій біля Печерського суду та Лук’янівського СІЗО.

Разом з тим у партії ”Батьківщина” заявили, що це рішення призупинено і на нього подано апеляцію.