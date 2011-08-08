Київ. 8 серпня. УНІАН. У Польщі затримали наркодилера з України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, чоловіка підозрюють у вирощуванні та торгівлі дурманом. Днями злочинця – мешканця Старосамбірського району Львівщини, передали львівським правоохоронцям.

Як зазначається у повідомленні, зловмисника розшукували упродовж двох років за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, а саме - збут та вирощування наркотичних рослин.



На кордоні затриманого передали українським правоохоронцям.

Сама процедура екстрадиції існує вже кілька років. Утікачів з України розшукують польські колеги. А після затримання – передають злочинця на Батьківщину, - інформує УЗГ.



Начальник відділу Укрбюро Інтерполу ГУ МВС України у Львівській області Данило Шевчук зазначив, що «цей факт є одним із прикладів плідної співпраці українських правоохоронців з польськими колегами, що особливо є актуальним напередодні Євро–2012».

