У дорожній аварії в Криму загинув інспектор ДАІ

Сімферополь. 10 серпня. УНІАН. У Криму співробітник Державтоінспекції, який керував службовим автомобілем, загинув у результаті зіткнення з автомобілем, в якому їхали туристи з Росії.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Криму.

29-річний лейтенант міліції, старший інспектор ДПС під час виконання службових обов`язків разом із напарником їхав автодорогою Харків - Сімферополь у бік Джанкоя. У Сімферопольському районі на смугу зустрічного руху виїхав автомобіль ВАЗ під керуванням росіянина. Сталося зіткнення. Інспектор дістав травми і був доставлений до лікарні, де помер.

Водія і пасажирку ВАЗу доставлено до лікарні. Встановлено, що громадяни Росії приїхали до Криму на відпочинок.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху водієм транспортного засобу, що привело до смерті людини).