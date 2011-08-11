Рій ос взяв у «заручники» мешканців житлового будинку

Закарпатська область. 11 серпня. УНІАН. У с. Білин Рахівського району місцеві рятувальники приборкували ос, які оселилися в приватному житловому будинку місцевого мешканця.

Гніздо небезпечних комах господар виявив під час проведення ремонту в одній з кімнат у щілині між стінами. Спочатку власник намагався вигнати «небажаних гостей» з будинку самостійно, спробувавши знищити гніздо. Однак після того, як хазяїн розворушив гніздо, оси накинулися на ґазду й покусали. Зрозумівши, що самотужки він не впорається, господар викликав на допомогу бійців МНС.

Надзвичайна подія була ліквідована рятувальниками спільно з працівниками СЕС методом викурювання. Під час ліквідації рятувальники допомогли вибратися з пастки 26-річному сину власника, що перебував усередині будівлі, ховаючись від комах під ковдрою.

Голос Карпат. ІНФО

