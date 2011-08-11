Тернопільська міліція готується до Євро-2012. Фото

Тернопіль. 11 серпня. УНІАН. Сьогодні в Тернополі відбулися практичні навчання, на яких місцеві правоохоронці демонстрували вміння забезпечувати громадський порядок під час проведення футбольних матчів. Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків із громадськістю МВС України.

Захід відбувся в межах підготовки до чемпіонату Євро-2012. За ходом тренувань спостерігав заступник начальника управління масових, охоронних заходів та з питань Євро-2012 Департаменту охорони громадського порядку МВС України полковник міліції Олег Матвєйцов.

Начальник обласного управління міліції, генерал-майор Федір Бортняк поставив конкретне завдання присутнім, змоделювавши ситуацію можливих сутичок футбольних фанатів. Керівники зведеного загону перед тим, як приступити до виконання завдання, уважно переглянули підготовлену відеоінформацію про можливі випадки конфліктної поведінки футбольних вболівальників під час чемпіонатів в інших державах світу. Досвід роботи поліцейських європейських країн демонструє, як важливо вчасно призупинити протиправні дії агресивно налаштованих фанатів, врахувати їхню поведінку, а також злагоджено діяти у складних ситуаціях. На цьому й побудували свою роботу тернопільські міліціонери під час тренувань на полігоні поблизу Тернополя.

У навчаннях брали участь не тільки міліціонери області, а й військовослужбовці внутрішніх військ.. Порядок доведеться забезпечувати не тільки на спортивних об’єктах, а й у громадських місцях та поблизу них. Отож, правильні, професійно виважені дії найкраще відпрацювати заздалегідь.

Представник МВС України задовільно оцінив дії тернопільських міліціонерів. За словами Олега Матвєйцова, в таких ситуаціях може бути лише дві оцінки – або незадовільно, коли правоохоронці не здатні контролювати ситуацію, або так, як впоралися тернопільські міліціонери.