12 серпня, з 10.00 до 11.00, в подвір’ї Міністерства охорони здоров’я України (Київ, вул.. Грушевського, 7, Маріїнський парк) відбудеться акція протесту під гаслом: «Презервативу – альтернативу!» проти подорожчання презервативів.

Причина акції – рішення Уряду про запровадження 20-процентного ПДВ на цей найбільш надійний засіб попередження ВІЛ та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Громадські активісти подарують чиновникам презервативи, а звичайним українцям запропонують дешевшу і завжди доступну альтернативу. Ґумові рукавички, надувні кульки і навіть поліетиленові пакети – усе це можна буде придбати на імпровізованому аукціоні, який відбудеться під стінами Міністерства.