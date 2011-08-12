У Севастополі новий начальник управління СБУ

Севастополь. 12 серпня. УНІАН. Голова СБУ Валерій Хорошковський у Севастополі представив колективу управління Служби безпеки України нового начальника - 43-річного полковника Володимира Воропая.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі у справах преси та інформації міської держадміністрації, на представленні нового начальника управління СБУ в Севастополі був присутній голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба. Він, зокрема, відзначив, що севастопольське управління Служби безпеки України у своїй роботі завжди відзначалося високим професіоналізмом. «Упевнений, новий начальник УСБУ впорається зі всіма поставленими завданнями», - сказав міський голова.

На представленні також були присутні голова Севастопольської міської ради Юрій Дойников, начальник головного управління СБУ в АРК Володимир Тоцький, прокурор міста Володимир Вишинський, начальник управління МВС України в Севастополі Олег Козюра.

Як повідомлялося, указом Президента України Віктора Януковича №803 від 5 серпня цього року начальником управління Служби безпеки України в Севастополі призначений В.Воропай. З лютого 1995 по вересень 2010 року В.Воропай служив в управлінні Служби безпеки України в Дніпропетровській області, де пройшов шлях від оперуповноваженого до начальника відділу головного відділу контррозвідувального захисту економіки держави. З вересня 2010 по серпень 2011 року - заступник начальника управління Севастопольського управління СБУ.