У Комсомольську працівник підприємства згорів у плавильній печі

11:29, 12 серпня 2011
Кримінал
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37-річний плавильник НВП «Фероліт» впав у плавильну піч  

 Комсомольськ. 12 серпня. УНІАН. У Комсомольську Полтавської області плавильник НВП «Фероліт» впав у плавильну піч і згорів

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди ГУМНС України в Полтавській області.

За їх даними, за невідомих обставин у плавильну піч впав 37-річний чоловік, який працював плавильником НВП «Фероліт». Він отримав численні опіки тіла, не сумісні з життям.

На місці події працює комісія з розслідуванню даного нещасного випадку на виробництві.

Тіло загиблого направлено до Кременчуцького відділення судово-медичної експертизи.

 

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