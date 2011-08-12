У Криму вибухнув кисневий балон: є жертви
11:32, 12 серпня 2011Кримінал
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Одна особа загинула, одна – в лікарні
Сімферополь. 12 серпня. УНІАН. У Джанкої (Крим) одна людина загинула, ще одна зазнала тяжких травм унаслідок вибуху кисневого балону. Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався на приватному підприємстві, куди, за попередньою інформацією, чоловіки прийшли влаштовуватися на роботу.
53-річний чоловік загинув. 36-річний - доставлений до реанімації з баротравмою, розривом шлунку і товстої кишки, внутрішньою кровотечею.
На місце події виїжджали співробітники міліції. Обставини з’ясовуються.
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