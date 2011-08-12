На Київщині повія вбила клієнта

Київ. 12 серпня. УНІАН. У Київській області місті Орзель повія вибила чоловіка, який не розщедрився на винагороду. Вбивство відбулося на квартирі загиблого.

Як повідомили УНІАН в Управління зв’язків із громадськістю МВС України, як зазначила 46-річна повія, вбитий виявився напрочуд брутальним та агресивним в інтимних стосунках, до того ж, задовольнивши свої бажання, він навіть не розщедрився на винагороду. Жінка віддячила за образу двома ножовими ударами в шию. Після чого зібрала в квартирі коштовні речі: золоті прикраси, шубу, фотоапарат, відеокамеру, мобільний телефон. Зачинивши двері квартири, викинула ключі в сміттєвий бак та виїхала з Києва.

У скоєнні злочину затримана зізналася. Слідчим відділом Подільського райуправління порушено кримінальну справу за ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального Кодексу України.