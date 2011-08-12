Луганські прикордонники стріляли у порушників

Луганськ. 12 серпня. УНІАН. У Луганській області прикордонники відділу «Мелове» стріляли у порушників прикордонного режиму. Про це УНІАН повідомив прес-секретар Луганського прикордонного загону Ігор Плетень.

За його інформацією, інцидент стався учора, 11 серпня, коли прикордонний наряд за 10 метрів від державного кордону України побачив автомобіль ВАЗ, біля якого знаходилися 5 чоловіків у цивільному одязі. На вимогу пред`явити документи вони відреагували неадекватно.

«Двоє громадян з цієї групи почали стрімко наближатися до правоохоронців. Один з них штовхнув прикордонника, збив його з ніг і намагався завдати удар ногою. Військовослужбовець попередив про застосування зброї, і здійснив постріл угору. Але і це не зупинило зловмисника. Тоді прикордонник вимушений був зробити три постріли гумовими кулями у правопорушника», - сказав І.Плетень.

Він повідомив, що пораненому була надана медична допомога у Меловській центральній районній лікарні. Чотирьом порушникам вдалося втекти.

«Всі п`ятеро – громадяни України - і вони порушили прикордонний режим. Перебуваючи у прикордонній зоні, вони відмовилися пред`явити документи і чинили опір. Сьогодні відбувся суд над затриманим порушником. За рішенням суду він відбуде 10 діб арешту за злісну непокору під час затримання. Стосовно чотирьох втікачів проводяться пошукові заходи», - зазначив І.Плетень.