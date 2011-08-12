Держінспектор попалася на махінаціях із землею

Донецьк. 12 серпня. УНІАН. Прокуратура Амвросіївського району Донецької області порушила кримінальну справу щодо державного інспектора з карантину рослин, яка сприяла захопленню землі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні наголошується, що під час проведення дослідчої перевірки було встановлено, що посадова особа, зловживаючи службовим становищем, діючи у чужих інтересах, внесла в офіційні документи (протоколи) неправдиві відомості про цільове використання земельної ділянки. Таким чином, інспектор сприяла самозахопленню землі (з боку третьої особи) і завданню збитку державі на загальну суму 137 тис. грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу. Ведеться досудове слідство.