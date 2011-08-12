В Одесі – збройне пограбування пошти
15:53, 12 серпня 2011Кримінал
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Викрали близько 100 тис. грн.
Одеса. 12 серпня. УНІАН. Сьогодні в Одесі троє озброєних грабіжників у масках увірвалися до приміщення поштового відділення № 85 на вулиці Хутірський, і викрали з каси близько 100 тис. грн.
Про це повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС України в області.
Як уточнили в облуправлінні міліції, «ще близько 50 тис. грн. були виявлені нарядом міліції розсипаними на підлозі приміщення, злочинцям вдалося втекти».
Судячи з того, що саме перед розбійним нападом інкасатори доставили у відділення гроші для видачі пенсій, пограбування ретельно готувалося, вважають члени слідчої групи, які прибули на місце злочину.
Керівництвом міліції в Одесі введений план «Перехват».
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