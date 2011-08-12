У Києві ліквідовано конвертаційний центр

Київ. 12 серпня. УНІАН. Сьогодні у Києві співробітники СБУ ліквідували конвертаційний центр, через який щомісяця незаконно переводилося в готівку 50 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, конвертаційний центр надавав послуги підприємствам з проведення безтоварних операцій у галузях будівництва, транспорту, юриспруденції та маркетингу. Загалом у схемі роботи «конверту» були задіяні 12 мешканців столиці. Встановлено, що вони через мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів конвертаційного центру, щомісяця виводили у «тінь» понад 50 млн. грн.

У рамках порушеної прокуратурою Деснянського району Києва кримінальної справи за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, співробітники СБУ провели більше 15 обшуків в офісних приміщеннях та квартирах за місцем проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено готівки на суму понад 800 тис. грн., 40 печаток неіснуючих підприємств (у тому числі зареєстрованих у офшорних зонах), 30 комп`ютерів, обладнаних системою модемного зв`язку «клієнт – банк», фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності.

Наразі за матеріалами УСБУ вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

В СБУ також зазначили, що загалом з початку року за матеріалами Управління СБУ в Києві виявлено 11 конвертаційних центрів, які переводили у готівку нелегальні доходи та сприяли ухиленню від сплати податків. Послугами таких центрів користувались понад 500 суб`єктів господарювання з різних регіонів України. Мережі фіктивних фірм використовували реквізити понад 150 підприємств, зареєстрованих з порушенням вимог чинного законодавства. Від імені цих фірм оформлялись сфальсифіковані пакети документів на безтоварні операції.

У результаті спецоперацій співробітники СБУ вилучили понад 20 млн. грн. готівки, сотні печаток та бланків фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію структур, які використовувались у протиправних цілях.