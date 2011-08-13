У Донецьку молодики вбили чоловіка, а тіло спалили на мангалі

Київ. 13 серпня. УНІАН. У Донецьку міліція затримала двох іноземців 28 та 24 років, які жорстоко вбили 50-річного місцевого мешканця, а тіло, щоб приховати сліди злочину, спалили на мангалі.

"Попередньо встановлено, що вони вночі 12 липня цього року на вулиці Донецька під час сварки на ґрунті неприязних відносин сокирою вбили 50-річного безробітного місцевого жителя", - повідомили в прес-службі МВС.

Після вбивства молоді люди вирішили приховати сліди злочину.

Вони поклали тіло своєї жертви на мангал, облили бензином й підпалили.

Коли вогонь знищив більшу частину тіла, його залишки склали в поліетиленовий мішок і кинули в озеро.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу, ведеться слідство.

ТСН