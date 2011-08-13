Нардеп просить порушити справу відносно судді Юрія Грици

Київ. 13 серпня. УНІАН. Народний депутат України, член парламентського комітету з питань правосуддя Володимир Пилипенко звернувся до Генерального прокурора України з проханням порушити кримінальну справу щодо судді господарського суду Івано-Франківської області Ю.Грици.

Нагадаємо, згаданий суддя 9 серпня, керуючи власним автомобілем, не впоравшись з керуванням, спричинив жахливе ДТП у Івано-Франківську, внаслідок чого було травмовано двох співробітників КП "Водоекотехпром", один з яких помер.



У відповідному зверненні народний депутат вимагає проведення швидкого та об'єктивного розслідування цієї резонансної справи.



"У разі, коли підтвердиться інформація про те, що на момент скоєння злочину суддя господарського суду перебував у стані сп'яніння, органи суддівського самоврядування, не чекаючи вироку суду, повинні звернутись до Вищої ради юстиції з вимогою позбавити таку особу статусу судді за дії, що порочать звання судді, принижують авторитет судової влади та є порушенням суддівської присяги", - вважає В.Пилипенко.



«Суддівський імунітет та недоторканість не можуть переходити у вседозволеність та безкарність, ними не можна прикриватись від злочину» - так В.Пилипенко обґрунтував, своє звернення до Генерального прокурора.



Кримінальну справу відносно судді може бути порушено лише Генеральним прокурором або його заступниками. Згоду на затримання та арешт судді дає Верховна Рада України. Володимир Пилипенко не виключає можливості дачі згоди на арешт згаданих суддів Верховною Радою України вже на початку чергової сесії у вересні, якщо буде відповідне подання Генеральної прокуратури.



АН Firtka.if.ua