Водій, об’їжджаючи хлопчика, скоїв наїзд на його матір

Черкаси. 15 серпня. УНІАН. У селі Скотареве Шполянського району Черкаської області водій автомобіля «УАЗ», об’їжджаючи хлопчика, на смерть збив його матір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ у Черкаській області, вранці 14 серпня водій автомобіля з метою уникнення наїзду на 4-річного хлопчика, який має вади слуху та раптово вибіг на проїжджу частину дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Там він скоїв наїзд на його матір, яка вибігла на проїжджу частину, рятуючи сина.

Жінка від отриманих травм померла в кареті швидкої допомоги.