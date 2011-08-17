Василь Фаринник про експеримент у службі слідства МВС України

Київ. 17 серпня. УНІАН. Триває експеримент щодо апробації „вертикальної” системи підпорядкування слідчих підрозділів МВС України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, хід проведення у службі слідства МВС України цього експерименту був у центрі уваги учасників відеоселекторної наради – керівництва Головного слідчого управління та Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а також керівників обласних слідчих управлінь (відділів) та експертних підрозділів.

Як зазначається у повідомленні, керівник ГСУ генерал-майор міліції Василь Фаринник зазначив, що експеримент щодо апробації „вертикальної” системи підпорядкування слідчих підрозділів в цілому проходить належним чином, «хоча певні проблеми все ж є». Для того, аби їх усунути, необхідно налагодити взаємодію між слідчими підрозділами та службами, які безпосередньо працюють з громадянами – дільничними інспекторами міліції, працівниками карного розшуку тощо. У той же час, позиція керівників слідчих підрозділів має стати більш принциповою у плані забезпечення законності на досудовому слідстві.

– Начальник слідства має стати, так би мовити, захисником для слідчого, – підкреслив Василь Фаринник, – аби не допускати процесуальних порушень та впливу на нього, і в той же час – «прокурором» для інших міліцейських служб, вимагаючи від них проведення якісного огляду місця події, повного збору матеріалів дослідчої перевірки. Кожен повинен розуміти, що це – необхідна умова якісного і об’єктивного розслідування кожної кримінальної справи.

Хід експерименту вивчатиметься в кількох областях, – підкреслив Василь Фаринник. – А його результати за перші три місяці після впровадження будуть розглянуті на колегії керівництва МВС України у жовтні цього року, де буде дано принципову оцінку роботі кожного керівника слідчого підрозділу.

Як інформує УЗГ, також були озвучені питання застосування в діяльності слідчих підрозділів МВС України такого запобіжного заходу, як застава, стан розслідування кримінальних справ, по яких обвинувачені особи оголошені в розшук, організацію інформування МВС про вчинення резонансних та актуальних злочинів, результати вступної компанії до ВНЗ, які навчатимуть фахівців для слідчих підрозділів МВС.

