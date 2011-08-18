У Севастополі чоловік зарізав туриста-"москаля" у маршрутці

Київ. 18 серпня. УНІАН. У середу, 17 серпня, в Севастополі, в маршрутному таксі, що проїжджало повз площі Ушакова, місцевий житель вдарив ножем у горло російського туриста. Про це інформує прес-служба УМВС Севастополя.

Як повідомляється, причиною конфлікту стала сварка, в ході якої чоловіки намагалися з`ясувати, хто раніше займав чергу на маршрутку.

Місцевий житель з акценту свого опонента зрозумів, що той приїхав з Росії, після чого став твердити, що "москалю" слід "валити до себе додому".

Через кілька секунд він вдарив росіянина ножем у горло.

У міліції зазначили, що водій маршрутки не відразу зупинив машину - тільки на вулиці Гоголя. При цьому його збентежила не сама ситуація, а те, що салон залили кров`ю.

Зловмисник зник. Прибулі на місце події правоохоронці затримали жінку нападника, яка їхала в маршрутці разом з чоловіком. Особа чоловіка встановлюється.

ТСН

