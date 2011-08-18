На Донеччині хлопець сокирою зарубав своїх батьків

Київ. 18 серпня. УНІАН. На Донеччині під час сварки хлопець зарубав своїх батьків, а щоб приховати сліди убивства - відвіз тіла батька та матері у ліс. Трагедія сталася в одному з населених пунктів Костянтинівського району Донецької області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, встановлено, що удень 13 серпня, парубок в будинку за місцем проживання, під час сварки вбив сокирою своїх батьків - 59-ти і 44-х років.

Щоб приховати злочин парубок відвіз тіла потерпілих на своєму автомобілі в лісосмугу, де вони й були знайдені співробітниками міліції.

В результаті оперативно-розшукових заходів, міліція затримала безробітного 19-річного місцевого жителя.