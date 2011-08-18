На Тернопільщині мачуха замовила вбивство пасинка

Київ. 18 серпня. УНІАН. На Тернопільщині 72-річна жителька Борщівського району замовила вбивство 48-річного пасинка, щоб заволодіти будинком та майном покійного чоловіка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, міліціонери за добу не лише встановили усі обставини вчинення жорстокого злочину, а й затримали замовницю та виконавців.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Борщівського райвідділу внутрішніх справ Дмитро Закришка, до райвідділу надійшло повідомлення від сільського голови про те, що на подвір’ї приватного господарства знайдено мертвим місцевого жителя. Слідчо-оперативна група одразу виїхала на місце події. Закривавлене тіло загиблого, замотане в поліетиленову плівку, міліціонери знайшли на розі будинку. Було зрозуміло – чоловіка перед смертю били, бо все обличчя було вкрите синцями і залите кров’ю. Те, що смерть була насильницькою, підтвердили висновки судово-медичної експертизи: ушкодження печінки, селезінки, легенів, зламані шістнадцять ребер.

Як зазначається у повідомленні, поведінка мачухи загиблого викликала підозру у розшуківців. Під вікнами кімнати, де спала жінка, вбивали її пасинка, а вона твердила, що нічого не чула і не знає. Більше того, пенсіонерка пробувала нав’язати свою версію, мовляв, зловживав чоловік спиртним.

Міліціонери взялися працювати над розкриттям злочину. Керував оперативно-розшуковими заходами заступник начальника обласного управління внутрішніх справ Валерій Загородній. Зі слів полковника міліції, стало відомо – основною причиною, що стала смертним вироком для 48-річного селянина, стали майнові претензії мачухи. 72-річна жінка за будь-яку ціну прагнула стати єдиною власницею майна, яке мало перейти їй від 81-річного чоловіка.

Селищний голова Володимир Левко розповів правоохоронцям, що пенсіонерка не раз намагалася обманом оформити договір дарування будинку на себе. Але їй зробити цього не дозволяла сільська рада.

«Скільки разів мені доводилося втручатися в конфлікти цієї родини, скільки просив дійти мирової згоди у цьому питанні. Та мачуха ніяк не хотіла ділити будинок із пасинком. Постійні конфлікти, скандали. Особливо, коли на зимовий період чоловік намагався перейти жити до будинку, бо в теплу пору він облаштував собі на подвір’ї тимчасове помешкання і жив там», - розповів Володимир Левко.

Оперативники з’ясували, що жінка стала шукати серед односельчан виконавців своїх планів. Звернулася до раніше судимого сусіда. В момент, коли жінка з пропозицією прийшла до 23-річного молодика, у нього гостювали двоє заробітчан. Сусід разом з товаришами – 34-річним жителем Борщівського району та 33-річним уродженцем Хмельниччини на пропозицію пенсіонерки пристали, отримавши 500 гривень завдатку з обіцяних 2000 гривень.

Після розправи над чоловіком, виконавці постукали у вікно до мачухи і та, перевіривши чи «якісно» виконана робота, додала зловмисникам ще п’ятсот гривень. Решту – обіцяла додати згодом.

Міліціонери за добу не лише встановили усі обставини вчинення жорстокого злочину, а й затримали замовницю та виконавців. Усім підозрюваним допоки кваліфікують статтю 121 Кримінального кодексу України – нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Найімовірніше, обвинувачення буде перекваліфіковане на скоєння жорстокого вбивства, - інформує УЗГ.