На Херсонщині голова курортного селища попався на хабарі

Херсон. 18 серпня. УНІАН. Голова селищної ради курортного селища Лазурне Херсонської області вимагав хабар у розмірі 10 тис. грн. за право торгувати на набережній.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, за результатами перевірки встановлено, що голова селищної ради смт Лазурне Скадовського району вимагав від приватного підприємця грошову винагороду у розмірі 10 тис. грн. за надання можливості безперешкодно здійснювати торгову діяльність на набережній селища без участі у конкурсі на розміщення торгових місць.

За цим фактом прокурором Херсонської області порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 15 ч.3, ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (замах на отримання хабара).

Проводиться досудове слідство.